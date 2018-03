Liviu Dragnea, audiat la ICCJ in procesul in care e judecat pentru abuz in serviciu: Am fost trimis in judecata fara probe, doar pe declaratii, barfe si zvonuri Liviu Dragnea a declarat miercuri, la Inalta Curte de Casatie si Justitie, ca a fost trimis in judecata de DNA in dosarul DGASPC Teleorman fara probe, doar pe "declaratii, barfe si zvonuri".

