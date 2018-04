Preşedintele PSD Liviu Dragnea a declarat, la finalul CEX-ului PSD, că a propus organizarea unui miting de amploare pentru susţinerea familiei tradiţionale.

Liviu Dragnea, declarații după ședinţa PSD "Cea mai importantă decizie pe care am adoptat-o astăzi este cea legată de propunerea pe care am făcut-o colegilor mei – să organizăm un miting mare al Partidului Social-Democrat pentru susţinerea familiei tradiţionale. Vrem să organizăm acest miting pentru a nu exista echivoc în abordarea pe care o are PSD pe acest subiect", a declarat Liviu Dragnea.

Data organizării acţiunii nu a fost deocamdată stabilită.

