Preşedintele social-democraţilor, Liviu Dragnea, a comentat ironic joi faptul că PSD ar fi scăzut sub 30%, potrivit unui sondaj IMAS, susţinând că formaţiunea "este deja sub 10% şi PNL are 51%". "Aşa este. Eu cred că PSD este deja sub...