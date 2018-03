Liviu Dragnea a avertizat contestatarii de la Congres cu excluderea din partid

"Eu îmi doresc foarte mult ca după acest Congres toată lumea să înțeleagă că marea masă a partidului nu mai acceptă acțiuni care să reprezinte atacuri asupra membrilor de partid. Nu mai putem continua să comentăm, să dăm răspunsuri la tot felul de afirmații. Am susținut și am propus să trecem peste orice condiții și oricine vrea să candideze, să poată candida. E un vot democratic, un vot corect. Oricine vrea să mai discute aceste lucruri nu mai poate s-o facă în interiorul partidului", a declarat Liviu Dragnea la sfârșitul Congresului.

citeste mai mult

azi, 19:39 in Politica, Vizualizari: 68 , Sursa: Realitatea in