Liviu Ciobotariu s-a arătat mulţumit după victoria echipei sale, FC Botoşani, de pe terenul celor de la Concordia Chiajna, scor 1-0 prin golul marcat de italianul Diego Fabbrini în minutul 72.

Cu această victoria, FC Botoşani a urcat pe locul şapte în Liga 1 Betano, cu 29 de puncte, la două în spatele Astrei, ocupanta ultimului loc de play-off: ”Sunt bucuros că am reuşit să câştigăm cele trei puncte, am început cu dreptul. Din păcate pentru noi, în primele zece minute am intrat ezitant, am avut probleme. În a doua repriză am marcat un gol frumos, spectaculos, cu combinaţii dintr-o singură atingere. Asta înseamnă că avem jucători de calitate şi vreau să-i felicit pentru... citeste mai mult

