FC Botoşani a câştigat pe terenul lui Dinamo, scor 2-1, dar Liviu Ciobotariu laudă munca depusă de Mircea Rednic în ”Ştefan cel Mare”. Cu această înfrângere, ”câinii” au ieşit matematic din lupta pentru un loc de play-off:

Tehnicianul moldovenilor şi-a felicitat elevii pentru cele trei puncte obţinute în ”Ştefan cel Mare” care au adus echipa pe loc de play-off: ”Dinamo arată foarte bine de când a venit Mircea Rednic, mult schimbată în bine. La meciul de astăzi, noi am venit cu lecţia învăţată. Am închis spaţiile, am încercat să jucăm contraatac, ştiam că Dinamo sunt foarte periculoşi pe atac poziţional şi atunci echipa a fost foarte bine organizată. Vreau să îmi felicit... citeste mai mult