Liviu Balint, vicepresedinte al PSD Salaj

Deputatul Liviu Balint a fost ales joi, 7 martie, vicepresedinte al PSD Salaj. In cadrul Comitetului Executiv al PSD, deputatul a fost votat in aceasta functie cu o majoritate covarsitoare de voturi, fiind inregistrate doar doua abtineri.

“Tin sa le multumesc colegilor mei pentru increderea acordata si le promit ca nu o sa-i dezamagesc. Ma onoreaza aceasta functie dar, in acelasi timp, imi si asum o mare responsabilitate si o sa ma dedic trup si suflet echipei PSD”, a declarat Liviu Balint la Salajeanul TV.

Liviu Balint este... citeste mai mult

acum 46 min. in Locale, Vizualizari: 15 , Sursa: Salajeanul in