„Negocierile de azi de la Cotroceni ar trebui să aibă ca bază de pornire următoarea situaţie riguros exactă factual: „reforma” pe care PSD-ALDE se chinuie de doi ani s-o facă în Justiţie are zero legitimitate politică, atâta vreme cât n-au spus absolut nimic despre intenţiile lor în campania electorală de dinaintea alegerilor. Iar ţinta care trebuie urmărită în negocieri este răspunsul la următoarea întrebare: cum obţinem legitimitatea politică pentru ceea ce vrem să facem în Justiţie? Adică: cum verificăm suportul public pentru schimbări atât de ample şi de dramatice într-un domeniu care afectează viaţa... citeste mai mult

azi, 13:52 in Politica, Vizualizari: 39 , Sursa: Adevarul in