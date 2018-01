"Atunci când am preluat mandatul de ministru al Educaţiei Naţionale, am ştiu că nu va fi un drum uşor. Am încercat în cele şapte luni de mandat să elimin tot ce era nociv în sistemul educaţional şi în acelaşi timp să iau cele mai bune măsuri pentru elevi, studenţi şi profesori", a transmis Liviu Pop pe Facebook.

Liviu Pop a fost înlocuit din funcţia de ministrul al Educaţiei cu Valentin Popa, rectorul Universităţii din Suceava.



Share pe Facebook

citeste mai mult

ieri, 20:59 in Social, Vizualizari: 44 , Sursa: Mediafax in