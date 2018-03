Articol de — Răzvan Luţac, Liviu Manolache Sambata, 24 Martie, 11:58 O victorie diseară ne-ar putea duce la CE U19, de unde 5 din 8 echipe merg la Mondialul U20. Acolo n-am mai fost de 19 ediții, când am luat bronzul în Australia. România are două...