Vineri, 13 Aprilie, 09:24

După tragerea la sorți a semifinalelor Europa League are loc și cea pentru penultimul act al UEFA Champions League. Aceasta are loc tot la Nyon, de la ora 14:00.

Locul lui Abidal va fi luat de fostul mare atacant ucrainean Andriy Shevchenko, acesta fiind ambasadorul finalei din 26 mai de la Kiev.

Turul semifinalelor UEFA Champions League este programat la 24/25 aprilie, în timp ce partidele retur se vor juca la 1 și 2 mai.

Echipele calificate în SEMIFINALE

Real Madrid (Spania)

AS Roma (Italia)

Bayern Munchen (Germania)

