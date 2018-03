Marti, 13 Martie, 17:09

Astăzi se dispută alte două partide din optimile de finală ale UEFA Champions League. Partidele vor începe la ora 21:45, în direct la TV Telekom Sport, LookTV și liveTEXT pe GSP.RO.

AS Roma a pierdut turul de la Donețk, cu Șahtior, scor 2-1, însă are șansa întoarcerii rezultatului pe Olimpico. În celălalt meci se întâlnesc Manchester United și Sevilla. În tur a fost egal, 0-0.

