Duminica, 22 Aprilie, 20:32

Despărțite de 4 puncte, Juventus și Napoli se întâlnesc în etapa cu numărul 34 din Serie A. Gazdele de azi sunt pe primul loc, în timp ce oaspeții își joacă, probabil, cam ultima șansă pentru a se apropia.

Juventus are un parcurs incredibil pe teren propriu, unde are 14 victorii în 16 meciuri. Lazio este singura echipă care s-a impus pe terenul "Bătrânei Doamne", 2-1, în 14 octombrie 2017.

În schimb Napoli este singura formație care n-a pierdut în acest sezon în deplasare. Are 12 succese și 4 remize în 16 jocuri, cu un golaveraj... citeste mai mult