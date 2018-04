Duminica, 22 Aprilie, 16:29

CFR Cluj are șansa de a o egala pe FCSB în fruntea clasamentului chiar înaintea meciului direct de etapa viitoare.

Ardelenii întâlnesc azi Poli Iași, de la ora 20:45, în direct la TV Digi Sport, TV Telekom Sport, Look și liveTEXT pe GSP.RO.

Gazdele de azi au 4 înfrângeri în tot atâtea partide de play-off. Au înscris de doar două ori și au încasat 9 goluri. CFR Cluj are 2 succese și 3 remize în meciurile de play-off.

În acest moment cele două formații sunt despărțite de 19 puncte în clasament.

Echipele probabile:

Echipele probabile:

Iași: Rusu - Sin,...