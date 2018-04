Vineri, 06 Aprilie, 17:14

CSM București joacă prima manșă a sferturilor de finală ale Ligii Campionilor contra fetelor de la Metz la Sala Polivalentă. Partida începe la ora 20:30 și e în direct la TV Digi Sport, TV Telekom Sport și liveTEXT pe GSP.ro.

Pe banca bucureștencelor a revenit Per Johansson, care are la dispoziție o echipă cu un moral foarte bun după ce au câștigat Cupa României în urmă cu câteva zile în fața celor de la HCM Râmnicu Vâlcea.

Fetele noastre au câștigat cinci meciuri în faza grupelor și au pierdut unul singur. De partea cealaltă, Metz are în echipă șase jucătoare care au cucerit titlul mondial cu reprezentativa Franței anul... citeste mai mult

