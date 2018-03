Sambata, 31 Martie, 16:51

Etapa a 3-a din play-out continuă în această după-amiază cu duelul dintre FC Voluntari și Gaz Metan Mediaș. Partida va fi liveTEXT pe GSP.ro și în direct la TV Digi Sport, TV Telekom Sport și Look TV.

LIVE de la 18:00 » FC Voluntari - Gaz Metan Mediaș

Click AICI pentru liveTEXT Echipele probabile:

FC Voluntari: Mincă - Pleașcă, L. Cazan, I. Balaur, Bucurică - C. Lazăr, L. Marinescu - Căpățână, Ivanovici, D. Benzar - Ad. Bălan

Rezerve: Balauru, C. Achim, Leasă, Novac, Cernat, Ad. Voicu, G. Deac

Antrenor: Claudiu Niculescu

Gaz Metan Mediaș: Greab - V. Crețu, M. Constantin, Fytanidis, Popovici - I. Cristea, Neagu - Diogo,... citeste mai mult

