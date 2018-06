SETUL I

*5-1 Keys: BREAK! Americanca a făcut break la zero.

*4-1 Keys: Americanca şi-a făcut serviciul la 15.

*3-1 Keys: Cel mai bun game făcut până acum de Buzărnescu. S-a dus la 40-0 şi şi-a făcut serviciul la 15.

*3-0 Keys: Americanca şi-a făcut, din nou, serviciul la zero.

*2-0 Keys: BREAK! Americanca s-a dus la 40-30 şi a valorificat prima minge de break.

*1-0 Keys: Americanca şi-a făcut serviciul la zero.

*Serveşte Keys. ----------------- UPDATE 12.01 - Cele două jucătoare se pregătesc se iasă pe teren. ------------------ Mihaela Buzărnescu a învins-o, vineri, pe Elina Svitolina (4 WTA), însă astăzi are... citeste mai mult

