URMĂRIŢI ÎN TIMP REAL PARTICIPAREA LA VOT

UPDATE 10.15 Copreşedintele Blocului ACUM, Andrei Năstase, a declarat că a votat pentru schimbarea lucrurilor în bine în Republica Moldova şi a îndemnat oamenii să iasă masiv la vot pentru a oferi opoziţiei o majoritate parlamentară: „Nu vom face nicio alianţă cu hoţii, vporbesc despre Şor, Dodon şi Plahotniuc”.

UPDATE 10.10 Liderul PDM, Vlad Plahotniuc, a votat pentru ca „Moldova să nu mai nimerească pe mâinele partidelor de opoziţie incompetente”.

UPDATE 9.25 Preşedintele Parlamentului, Andrian Candu, a votat. Democratul a declarat că îşi doreşte ca formaţiunea sa să obţină cât mai multe voturi pentru a putea forma o... citeste mai mult

