Vineri, 04 Mai, 12:50

Mihaela Buzărnescu, locul 37 WTA, în semifinalele turneului WTA de la Praga, împotriva Camilei Giorgi, locul 58 WTA.

liveSCORE Mihaela Buzărnescu - Camila Giorgi Mihaela Buzărnescu are un an 2018 excelent. Parcursul româncei poate culmina cu o apariție pe lista capilor de serie de la Roland Garros. Pentru a ajunge în primele 32 de jucătoare ale lumii are nevoie de o victorie astăzi

Dacă va câștiga, Buzărnescu va juca în ultimul act împotriva favoritei gazdelor, Petra Kvitova. Mihaela joacă astăzi și în finala probei de dublu. Alături de partenera sa Lidziya Marozava vor înfrunta dublul format din Nicole Melichar și Kveta Peschke.

