Vineri, 26 Ianuarie, 10:03

Hyeon Chung (58 ATP) are doar 21 de ani și se află în fața unui moment incredibil al carierei. L-a eliminat pe Djokovici, iar acum joacă semifinala de la Australian Open.

LIVESCORE H. Chung - R. Federer 0-0 Va avea o miziune extrem de dificilă pentru că îl are în față pe elvețianul Roger Federer (2 ATP), jucător care în august va împini 37 de ani. Campionul în exercițiu de la Australian Open are 5 succese la Antipozi, unde a jucat de 14 ori semifinala în ultimii 15 ani.

Partida dintre cei doi va începe la ora 10:30 și va putea fi urmărită în format liveSCORE pe GSP.Ro. Meciul este transmis în direct la Eurosport.

