Liverpool s-a calificat în finala Ligii Campionilor la fotbal deşi a fost învinsă de AS Roma cu scorul de 4-2 (1-2), miercuri seara, pe Stadio Olimpico, în manşa secundă a semifinalelor competiţiei.

Golurile gazdelor au fost înscrise de Milner ’15 (autogol), Dzeko ’52 şi Nainggolan ’86, '90+4 (penalti). Pentru Liverpool au marcat Mane ‘9 şi Wijnaldum ’25.

Cele două echipe au evoluat în următoarele formule:

AS Roma: Alisson - Florenzi, Manolas, Fazio, Kolarov – Pellegrini (Under ’53), De Rossi... citeste mai mult

