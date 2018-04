Marti, 24 Aprilie, 22:07

Liverpool și AS Roma se duelează de la această oră în turul primei semifinale din Liga Campionilor.

Brigada germană de arbitri, care îl are la centru pe Felix Brych, a întâmpinat o problemă neașteptată chiar în primele minute ale meciului.

Hampa steagului unuia dintre arbitrii asistenți s-a rupt la începutul partidei, fiind nevoie de intervenția arbitrului de rezervă pentru schimbarea acesteia.

