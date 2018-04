Marti, 24 Aprilie, 19:38

Liverpool și AS Roma dispută în această seară, de la ora 21:45, prima semifinală din Liga Campionilor. Meciul va fi liveTEXT pe GSP.ro și în direct la TV Telekom Sport.

LIVE de la 21:45 » Liverpool - AS Roma

Echipele probabile:

Liverpool: Karius - Alexander-Arnold, Lovren, Van Dijk, Robertson - Oxlade-Chamberlain, Henderson, Milner - Salah, Firmino, Mane

Antrenor: Jurgen Kloop

AS Roma: Alisson - Fazio, Manolas, Juan Jesus - Florenzi, De Rossi, Strootman, Kolarov - Under, Nainggolan - Dzeko

Antrenor: Eusebio Di Francesco

Ambele echipe au produs surprize mari în... citeste mai mult