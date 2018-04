Articol de — Daniel Scorpie Miercuri, 25 Aprilie, 11:38

AS Roma a pierdut categoric cu Liverpool, 2-5, în turul semifinalelor UEFA Champions League.

Antrenorul Di Francesco și directorul sportiv Monchi cred într-un nou miracol și-i montează deja pe giallorossi. ”Ne putem califica și cine nu crede, jucători sau suporteri, mai bine să rămână acasă!”

"La 5-0 eram morţi, dar acum avem puţină viaţă şi va trebuie s-o folosim la fel cum am făcut-o cu Barcelona. S-avem încredere şi să credem! Fanii ne vor sta în spate 90 de minute și pentru Liverpool va fi foarte dificil".

Mărturia lui Monchi, directorul sportiv al Romei