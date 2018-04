Miercuri, 25 Aprilie, 09:51

Liverpool s-a impus în fața Romei, 5-2, în turul semifinalelor UEFA Champions League, după un meci spectaculos. Returul va avea loc pe 2 mai. Jurgen Klopp, managerul lui Liverpool, regretă doar relaxarea de final, după ce s-a grăbit să-l scoată pe Salah. "Am fi fost perfecți dacă se termina 5-0 ori 5-1. Oricum, nici nu-mi imaginam asemenea diferență".

This is Anfield! Probabil că toți jucătorii Romei au citit plăcuța de pe miticul stadion, însă nici prin cap nu le-a trecut că aici vor retrăi parțial coșmarul, tot în Ligă, de pe Old Trafford. Cu Chivu în teren, în noiembrie 2010 s-a terminat 1-7.... citeste mai mult