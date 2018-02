Chiar dacă misiunea nu a fost un succes în proporţie de 100%, oficialii SpaceX confirmând pentru The Verge că modului central al propulosrului Falcon Heavy nu a aterizat aşa cum trebuie pe drona plutitoare din Oceanul Atlantic, per total, acest test a fost un succes răsunător, iar Musk poate dormi liniştit în această noapte. SpaceX şi Telsa o duc bine. Bine rău.

Chiar în momentul în care acest artiol este redactat, Starman manechinul îşi face loc printre stele ca să ajungă pe Marte. Are de trecut de centruile radioactive Van Allen până să spună că e în siguranţă. Dar nu va fi asta o problemă, după cum spunea şi displayul de pe Tesla... citeste mai mult

