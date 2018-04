LIVE Text: Reporter RTV: Domnul Iohannis vrea, dumneavoastră nu. Constituţional nu are nicio posibilitate să vă dea jos. Viaţa merge înainte, nu?

Viorica Dăncilă: Categoric, viaţa merge înainte şi duc mai departe implementarea programului de Guvernare, aşteptat de români.

Reporter: Salariile din sistemul medical. Aţi vrut să faceţi un bine şi a ieşit lumea în stradă. Există o soluţie de liniştire a acestui scandal, înţeleg.

Dăncilă: Salariile au crescut. Faţă de 2016, nu avem salariile care să nu fi crescut. Am solicitat o întâlnire cu managerii de spitale pentru a identifica problemele. Atunci când vrem soluţii, trebuie să fie şi sustenabile. Am ascultat din... citeste mai mult

