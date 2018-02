LIVE TEXT: Romanii au iesit in strada, dupa ce Ministrul Justitiei a cerut revocarea din functie a sefei DNA Romanii protesteaza fata de decizia ministrului Justitiei, care a declansat procedura de revocare din functie a sefei DNA, Codruta Kovesi, si au iesit in strada joi seara in mai multe orase din tara.

Update 21:30 Manifestari de protest au loc si in Constanta si Sibiu. Intreaga Romanie pare ca a dat mana si face front comun impotriva intentiilor de mutilare a justiei.

Update 21:15 Peste o mie de protestatari isi manifesta nemultumirea in fata Guvernului. Oamenii sunt revoltati si apara independenta justitiei prin sloganuri si pancarde, la fel cum s-a... citeste mai mult

