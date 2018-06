LIVE TEXT: Proteste in fata Palatului Parlamentului, unde se dezbate motiunea de cenzura Mai multe grupuri de protestatari au anuntat ca vor protesta in jurul Palatului Parlamentului, in timp ce se va dezbate motiunea de cenzura "Demiterea Guvernului Dragnea-Dancila, o urgenta nationala"

"Ia-ti o zi libera pentru Romania!"

USR cheama toti cetatenii romani la un protest pasnic miercuri, 27 iunie, in parcul Izvor din fata Parlamentului, incepand cu ora 12:00.

Parlamentarii USR indeamna toti romanii sa isi ia liber de la serviciu miercuri, pentru a putea protesta importiva Guvernului si pentru a sustine votarea motiunii de cenzura. USR trimite chiar... citeste mai mult