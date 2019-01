Prima sărbătoare mare la care mii de credincioşi participă an de an este Boboteaza, slujbă care, de 18 ani, are loc pe faleza Cazinoului din Constanţa.

Butoaiele de apă vor fi trase de boi, cai şi măgari în faţa Cazinoului, unde, la 12:00, va începe slujba sfântă. Acolo, trei cruci vor fi aruncate în mare, iar cei curajoşi care le vor recupera vor fi premiaţi cu obiecte bisericeşti şi o sumă modică, de către Arhiepiscopia Tomisului.

De asemenea, se spune că cei care vor scoate crucea din valurile mării vor fi sănătoşi şi... citeste mai mult