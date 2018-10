FC Hermannstadt şi Astra Giurgiu deschid sâmbăta în Liga 1 Betano. Partida are loc de la ora 16 şi poate fi urmărită pe Digi Sport, Telekom Sport şi Look TV. www.prosport.ro transmite meciul în format live text.

Echipele probabile:

FC Hermannstadt: Căbuz- Company, Mijuskovic, Stoica, Tătar- Dandea, Dâlbea- Serediuc, Rusu, Petrescu- Blănaru

Astra Giurgiu: Iliev- Belu, Bejan, Cestor, Butean- Moise, Biceanu- Begue, Roşu, LLullaku- Zoua

Nou promovata FC Hermannstadt are un început modest în Liga 1. După primele 11 partide se situează pe locul 13, penultimul, cu 8 puncte, la egalitate cu ultima clasată, FC Voluntari. Sibienii nu au mai câştigat de 6 partide, lucru care a dus la... citeste mai mult