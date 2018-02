LIVE TEXT: Demisia ministrului Justitiei, ceruta in strada. Proteste in toata tara Romanii au iesit in strada in toate orasele din tara in semn de sustinere pentru DNA si pentru a cere demisia ministrului Justitiei. De asemenea, oamenii iesiti in strada spun ca protesteaza pentru ca resimt un atac asupra sistemului judiciar si cer presedintelui Iohannis sa respinga cererea de revocare din functie a procurorului-sef al DNA, Laura Codruta Kovesi.

20:10 Politistii au anuntat intentia de a restrictiona traficul pe bd Kiselef din Capitala, dupa ce numarul protestatarilor din Piata Victoriei a ajuns la aproximativ 5.000.

