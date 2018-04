CSM Bucureşti este la 60 de minute distanţă de calificarea în turneul Final Four al Ligii Campionilor la handbal feminin, pentru al treilea sezon consecutiv. Campioana României va disputa duminică, de la ora 18:00, manşa retur cu Metz din cadrul sferturilor de finală. ”Tigroaicele” au plecat în Franţa la adăpostul unui avantaj categoric, de 13 goluri, după 34-21 în tur.

Antrenorul Per Johansson îşi doreşte ca elevele lui să trateze acest meci foarte serios, fiind văzut ca un adevărat test înainte de Final Four: ”Vom trata partida ca fiind una extrem de dificilă. Pentru noi este o şansă de a juca încă un meci tare înainte de a ajunge în Final 4”.

