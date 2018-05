Gaz Metan Mediaş - Juventus, de la 18:00

Echipele de start:

Gaz Metan: Greab - Creţu, Sîrghi, M. Constantin, S. Popovici - I. Cristea, Rosado - Caiado, D. Olaru, Pârvulescu - Rondon Rezerve: Pleşca, Buziuc, R. Romeo, Buşu, Fytanidis, Tîrcoveanu, Chamed Juventus: Drăghia - C. Ene, Walace, M. Leca, D. Popescu - G. Simion, Balgiu - Nicoară, L. Băjenaru, F. Ştefan - C. Ciobanu Rezerve: Gavrilaş, R. Elek, M. Constantinescu, M. Ilie, Neacşu, C. Petre, R. Bogdan Gaz Metan Mediaş se poate salva matematic de la retrogradare în cazul unui succes cu ultima clasată Juventus Bucureşti. Gazdele... citeste mai mult