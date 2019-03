SCMU Craiova - U-Banca Transilvania Cluj-Napoca, 17 martie 2019, ora 18:00, Sala Polivalenta din Craiova, meci transmis in direct de FRB TV din cadrul etapei a VII-a din Grupa Rosie a Ligii Nationale de Baschet Masculin, editia 2018-2019, va fi în direct şi pe www.prosport.ro.

Partida de la Craiova este un adevarat derby al rundei a VII-a din Grupa rosie a LNBM, anuntandu-se a fi extrem de echilibrata, intre doua echipe cu pretentii mari pentru play-off-ul LNBM, gazdele ocupand locul 4 in clasamentul fazei a II-a, in vreme ce oaspetii ocupa pozitia a doua. Pana in prezent, cele doua echipe si-au valorificat avantajul terenului propriu in... citeste mai mult

acum 25 min. in Sport, Vizualizari: 13 , Sursa: Pro Sport in