CFR Cluj îşi află următorul adversar din Champions League, în cazul în care va reuşi să treacă de suedezii de la Malmo.

Posibilele adversare ale clujenilor:

Winners of match 1: Ludogorets Razgrad (BUL) v Vidi (HUN)

Winners of match 2: Celtic (SCO) v Rosenborg (NOR)

Winners of match 3: Legia Warszawa (POL) v Spartak Trnava (SVK)

Winners of match 4: Astana (KAZ) v Midtjylland (DEN)

Winners of match 5: Kukës (ALB) v Qarabağ (AZE)



ULTIMA ORĂ Dacă mergi la mare în Bulgaria, fereşte-te de aceste ADOLESCENTE şi de oferta „de nerefuzat” pe care ţi-o vor face. Au făcut deja zeci de victime. „Mai bine merg în Vamă...” citeste mai mult