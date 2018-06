Danemarca şi Franţa se pot califica la braţ, din grupa C, dacă vor învinge Australia, respectiv Peru, care nu au adunat puncte după prima etapă de la Campionatul Mondial Messi & Co sunt sub presiune din cauza remizei din primul meci al grupei D. Sampaoli va schimba în primul "11" al Argentinei pentru a învinge Croaţia, naţionala de pe primul loc în grupă. Danemarca – Australia, de la 15:00

Echipele probabile:

Danemarca: Schmeichel – Dalsgaard, Kjaer, Christensen, Larsen – Schone, Delaney – Poulsen, Eriksen, Sisto – Jorgensen. Australia: Ryan – Risdon, Sainsbury,... citeste mai mult