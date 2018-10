Marţi debutează etapa cu numărul 3 din Liga Campionilor. Cel mai interesant meci este cel de pe Old Trafford, unde Manchester United primeşte vizita lui Juventus. Pe lângă faptul că partida se anunţă una de calitate, aceasta are o însemnătate simbolică pentru Cristiano Ronaldo. Se întoarce la Manchester după 9 ani, dar ca adversar. Partida este programată de la ora 22:00 şi poate fi urmărită pe Digi Sport, Telekom Sport şi Look Tv.

A 3-a etapă începe la ora 19:55, cu partidele AEK Atena – Bayern

