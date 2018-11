Derby-ul Dinamo - FCSB are loc duminică, de la ora 21:00, pe Arena Naţională. Cel mai important meci al etapei a 15-a a Ligii 1 Betano e în direct la Digi Sport, Telekom Sport, Look TV şi în format live blog pe www.prosport.ro.

Echipele probabile:

Dinamo: Penedo - Sorescu, M. Popescu, Katsikas, Sg. Popovici - Cooper - Hanca, Nistor, R. Moldoveanu, Salomao - D. Popa

FCSB: Bălgrădean - R. Benzar, Planici, L. Filip, Al. Stan - Nedelcu, Teixeira - Man, Fl. Tănase, Fl. Coman - Gnohere

Mircea Rednic e în faţa unui nou derby, iar antrenorul dinamovist are un bilanţ pozitiv în meciurile cu marea rivală.... citeste mai mult