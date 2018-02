Finala Australian Open 2018, Simona Halep - Caroline Wozniacki, se dispută sâmbătă dimineaţă, de la ora 10:30, pe fondul muzical al celebrului hit ABBA, 'The winner takes it all', în direct pe Eurosport şi în format LIVE BLOG pe www.prosport.ro....

Pro Sport, 26 Ianuarie 2018