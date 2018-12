Meciul Dinamo - CFR Cluj are loc marţi, de la ora 20:00, în etapa a 18-a a Ligii 1 Betano, în direct la Digi Sport, Telekom Sport, Look TV şi în format live blog pe www.prosport.ro.

Echipele probabile:

Dinamo: Penedo - Hanca, Popescu, Katsikas, Sorescu - Zenke, Nistor, Atmane, Salomao - Montini, Popa

Antrenor: Mircea Rednic

CFR Cluj: Arlauskis - Manea, Vinicius, Lang, Camora - Djokovic, Culio - Ioniţă, Deac, Păun - Ţucudean

Antrenor: Antonio Conceicao

CFR nu a pierdut niciun meci în campionat, în acest an, în deplasare având nouă victorii şi şase remize. Dar, bilanţul dintre cele două rivale este echilibrat: 20 de victorii pentru Dinamo, 19 succese pentru CFR şi 8 remize.