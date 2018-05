Simona Halep debutează miercuri, de la ora 12:00, în turneul WTA de la Roma, partida cu Naomi Osaka având mai multe semnificaţii. În primul rând, reprezentanta României joacă sub presiunea locului 1 în ierarhia mondială.

Simona are de apărat 585 de puncte în această săptămână, după finală disputată anul trecut, şi are nevoie de un parcurs lung, pentru a nu fi devansată de Caroline Wozniacki. Eliminarea din sferturile de finală de la Madrid, de săptămâna trecută, a costat-o foarte multe puncte, astfel că diferenţa la vârf între primele două jucătoare a scăzut la sub 500 de... citeste mai mult