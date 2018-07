LIVE BLOG | Astra - FCSB, ora 21:00. Derby-ul primei etape! Echipele probabile

Derby-ul Astra - FCSB, de la ora 21:00, e în direct la Digi Sport, Telekom Sport, Look TV şi-n format live blog pe www.prosport.ro.

Echipele probabile:

Astra (4-3-3): Iliev - Al Stan, Erico, Bejan, Radunovic - N. Roşu, Mrzljak, R.Moise - L. Buş, Llullaku, S. Balaure

Antrenor: Marius Măldărăşanu

FCSB (4-3-3): Bălgrădean - Benzar, Planic, Bălaşa, Momcilovic - Qaka, Ov. Popescu, Moruţan - D. Man, Fl. Tănase, Fl. Coman

Antrenor: Nicolae Dică

Astra va primi pe teren propriu vizita vicecampioanei Ligii 1 Betano, FCSB. Antrenorul Marius Măldărăşanu va debuta oficial pe banca giurgiuvenilor şi are ca obiectiv să ducă echipa în Europa, în timp ce Nicolae Dică are ca... citeste mai mult

