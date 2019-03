U-Banca Transilvania Cluj-Napoca - BCMU FC ARGES Pitesti, 13 martie 2019, ora 19:00, Sala Polivalenta “BT Arena” din Cluj-Napoca, meci transmis in direct de FRB TV din cadrul turului sferturilor de finala ale Cupei Romaniei, editia 2018-2019.

Partida din Cluj-Napoca se anunta a fi extrem de echilibrata, intre doua echipe cu pretentii la Final 4 Cupa Romaniei. Luni seara, tot la Cluj, cele doua rivale s-au intalnit in cadrul etapei a VI-a din Grupa Rosie a LNBM, gazdele impunandu-se dupa un meci incheiat in... citeste mai mult

acum 34 min. in Sport, Vizualizari: 15 , Sursa: Pro Sport in