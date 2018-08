Livache si cu fetele suge… toate bugetele / O parodie anti-PSD zguduie internetul

Fervoarea cu care autoritatile aflate sub pulpanul lui Liviu Dragnea, fostul ospatar care conduce astazi PSD si indirect Guvernul Romaniei a determinat un val de reactie ale celor deranjati de cenzura impusa in acest caz de autoritati. Dupa celebrul fas in care Militia a incercat sa opreasca sa circule o masina inmatriculata legal intr-o tara europeana, sintagma "Muie PSD" a devenit un fel de nou "brand de tara". Ultima parodie a fost lansata de Trupa Zdrang, intr-un clip pe care vi-l... citeste mai mult

acum 57 min. in Locale, Vizualizari: 29 , Sursa: Info Braila in