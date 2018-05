BANDAI NAMCO Entertainment, unul dintre liderii industriei ide jocuri video, anunță LITTLE NIGHTMARESÔ Complete Edition, ce va fi disponibil pentru posesorii de console Nintendo SwitchÔ începând cu 18 mai 2018. Întreaga poveste a lui Six a fost adaptată capacităților consolei Nintendo, oferind o rezoluție grafică de 720p (upscaled) și 30 de fps în modul mobil (Handheld), respectiv o rezoluție de 720p (nativă) și 30 fps în modul de utilizare TV. În plus, producătorii au adăugat suport și pentru tehnologia HD Rumble.

