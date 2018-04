Vezi galeria foto

Lacul Ghioroc din judeţul Arad, supranumit şi “Litoralul Vestului”, este vizitat de peste 100.000 de turişti în fiecare an, care sunt atraşi de plaja cu nisip fin, pe care au fost plantaţi şi palmieri, astfel că are un aspect exotic, transmite corespondentul MEDIAFAX.

Câteva sute de turişti sunt aşteptaţi, în minivacanţa de 1 Mai, în judeţul Arad, la Lacul Ghioroc, supranumit şi “Litoralul Vestului”. Lacul are o suprafaţă de aproximativ zece hectare, o plajă cu nisip fin şi se găseşte la poalele Munţilor Zarandului, într-o zonă de confluenţă a câmpiei cu dealul. Datorită... citeste mai mult