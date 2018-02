Vineri, 16 februarie 2018, la Biblioteca Judeteanã ‘N. M. Spãtarul’ Vaslui a avut loc o dublã lansare de carte a profesorului Nicolae Ariton, din Codãesti, la care am dorit si am avut bucuria sã particip alaturi de concetãteanul nostru. Cele douã cãrti, ‘Sfarsitul jocului’ si ‘ Cine a descoperit Europa’, au fost prezentate de profesorul Teodor Pracsiu si doctorul Valeriu Lupu. Apãrute la Editura ‘TipoMoldova’, volumele au fost incluse in colectia Opera OmniaProzã scurtã contemporanã, respectiv colectia Opera OmniaRomanul de azi.... citeste mai mult