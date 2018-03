Prima autoritate locală care a anunţat închiderea şcolilor (ieri) a fost Primăria Generală a Capitalei.

"În urma discutiilor avute cu reprezentantii ANM, care ne-au anuntat ca vremea se va inrautati semnificativ si ca va ninge in continuare toata saptamana, dar ca vineri vantul se va intensifica si ninsoarea va fi mai abundenta, am decis ca, pentru siguranta copiilor nostri, cursurile in unitatile de invatamant de stat din Capitala sa fie suspendate pentru data de 23 martie.

Este o decizie responsabila, pe care mi-o asum in calitate de...

