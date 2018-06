Monitorul Oficial al României a publicat societățile pentru care Tribunalul Constanța – Secția Civilă a pronunțat hotărâri judecătorești de dizolvare în temeiul art. 237 din Legea nr. 31/1990.

Art. 237 din Legea nr. 31/1990 prevede: (1) La cererea oricarei persoane interesate, precum si a Oficiului National al Registrului Comertului, tribunalul va putea pronunta dizolvarea societatii in cazurile in care:

a) societatea nu mai are organe statutare sau acestea nu se mai pot intruni;

b) Abrogata prin litera c) din Ordonanta de urgenta nr. 37/2011.

c) societatea si-a incetat activitatea, nu are sediul social cunoscut ori nu indeplineste conditiile referitoare la sediul social... citeste mai mult